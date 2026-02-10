Німеччина

Баварія хоче зберегти бомбардира, але пункт про відступні може відкрити шлях до трансферу.

Англійський нападник Баварії Гаррі Кейн став об’єктом інтересу з боку клубів із Саудівської Аравії та може отримати вигідні пропозиції вже цього літа.

За інформацією джерела, серед потенційних претендентів на 30-річного форварда фігурують провідні команди чемпіонату Саудівської Аравії, зокрема Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад. Водночас керівництво мюнхенського клубу налаштоване зберегти лідера атаки, однак у контракті футболіста передбачений пункт про відступні в розмірі 70 мільйонів євро. Він дозволяє гравцеві офіційно повідомити клуб про намір змінити команду перед активацією цього пункту.

У поточному сезоні Кейн демонструє феноменальну результативність: на його рахунку 38 голів у 35 матчах у всіх турнірах за Баварію. Чинний контракт англійця з мюнхенцями діє до літа 2027 року.