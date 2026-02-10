Італія

Захисник нерадзуррі поділився очікуваннями від принципового матчу з Ювентусом.

Захисник міланського Інтера Янн Біссек прокоментував атмосферу в команді напередодні матчу 25-го туру Серії А проти Ювентуса, який відбудеться 14 лютого. Наразі нерадзуррі з 58 очками очолюють турнірну таблицю чемпіонату Італії.

Футболіст наголосив на психологічній стійкості команди та впевненості у власних силах.

"Ми дуже сильні психологічно, ми завжди у грі. Завдяки нашій майстерності ми здатні нав’язати боротьбу будь-якому супернику.

Майбутній матч із Ювентусом? Порівняно з грою першого кола ми змінилися. Думаю, ми значно додали, але нам треба довести це на полі. Подивимося, що буде далі", — зазначив захисник.

Поєдинок з Ювентусом відбудеться 14 лютого, початок о 21:45. Пряма онлайн-трансляція на Football.ua.