Ігор Костюк дав велике інтерв’ю прес-службі "біло-синіх".

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував підготовку "біло-синіх" до другої половини сезону, а також розповів про свій оновлений тренерський штаб.

"Збори в Туреччині – ключовий етап формування фізичного фундаменту, взаємодії та ігрового автоматизму. Звісно, в нас є тренери зі швидкісної та функціональної підготовки. Разом із ними ми розробляли детальний план підготовки.

У нашому тренерському штабі з'явилися відеоаналітик та тренер з функціональної підготовки. Є моменти, які в процесі існування команди та її підготовки потрібно вдосконалювати. Саме тому ми запросили спеціалістів у цих напрямах.

З попереднього штабу залишився Мацей Кендзьорек. Після спілкування з ним і розумінням рівня його знань як спеціаліста було прийнято рішення продовжити співпрацю. Я впевнений, що його досвід буде нам у нагоді. Також залишили тренера з фізичної підготовки Віталія Кулибу, який уже досить давно працює в команді, співпрацював із багатьма тренерами та має великий багаж знань.

З воротарями буде працювати Михайло Федунов, мені імпонує його підхід до тренувального процесу. Також працюватиме досвідчений Тарас Луценко, який уже багато років є частиною структури Динамо. Крім цього, до нас приєднався тренер із функціональної підготовки Володимир Клименко, і до наукової групи — Володимир Маліцький.

Разом зі мною з команди U-19 прийшли мій помічник Олег Венглинський та Сергій Шепель з наукової групи. Усі ці спеціалісти – професіонали, які добре розуміють свою справу та мають важливі для колективу людські риси. Водночас ми завжди перебуваємо в пошуку спеціалістів, які можуть бути корисними для команди.

Жодних секретів у підготовці немає. Планування починається з календаря. Ми відштовхуємося від першого туру після зимової паузи, визначаємо терміни, необхідні для підготовки. Працюємо з шаблоном по датах, у який вносимо дні матчів із розрахунком на відновлення та спеціальну роботу. Після цього разом із тренерами з фізичної підготовки плануємо дні, коли виконується відповідне навантаження. Далі вже спільно з помічниками деталізуємо та наповнюємо план спеціальною роботою. Водночас цей план не є остаточним – у процесі завжди виникають моменти, які потребують оперативного корегування.

Гравці чітко розуміють, що грати будуть кращі. Тренування відбуваються п’ять разів на тиждень, а гра одна, і тому якщо в тренуванні не буде змагальної жаги і стовідсоткової віддачі, не варто її очікувати під час матчів.

Динамо будує сучасну модель гри: вертикальну, зональну, інтенсивну, з акцентом на швидкість рішень і ефективність. Вболівальник повинен впізнавати Динамо на полі.

Мій досвід доводить, що талант і готовність вирішувати задачі важливіші за паспорт. Грати будуть ті, хто жадає перемог і палає пристрастю, думає і бере відповідальність. Що стосується матчів, то, звісно, дивлюсь, коли є можливість. Цікаво було спостерігати за Хабі Алонсо, як грав його Баєр, і з якими ситуаціями він зіштовхнувся в Реалі.

За часів Валерія Васильовича Лобановського, який перевів футбол у площину цифр, ми зрозуміли, що це вже не просто спорт. Порівняно з моєю ігровою кар’єрою ставлення до гри суттєво змінилося. Тепер футбол – це комплексний процес, що включає високі технології та глобальні медіа. Мій погляд на футбол став більш глибоким і комплексним. Я розумію, що сучасний футбол — це не тільки гра на полі, а й велика робота поза ним.

Наскільки різною є специфіка роботи з першою командою та командою U-19? Принципи схожі, але все вирішує швидкість мислення й відповідальність за кожну дію. Тут немає часу на паузи.

Ми маємо в команді лідерів і досвідчених гравців, які діляться своїм досвідом і є прикладом для молодих гравців. З мого досвіду як гравця та тренера така підтримка має велике значення, адже вона зміцнює командний дух і сприяє розвитку кожного гравця. Звісно, тренер може обійтися без такої підтримки, але це ускладнює процес і знижує ефективність команди. Баланс формується індивідуально й залежить від можливостей і потреб команди в конкретний момент. Молоді гравці додають енергії, динаміки, тоді як досвідчені футболісти забезпечують стабільність, дисципліну й керівництво на полі.

Робота з легіонерами? Для цього існують теоретичні заняття, співбесіди та тренування. В процесі роботи гравці поступово краще розуміють мої вимоги та емоції. Ці нюанси покращують їхню ефективність. Таким чином вони стають кращими", — наводить слова Костюка прес-служба "біло-синіх".

Нагадаємо, вчора, 9 лютого, Динамо провело два спаринги за один день, у яких обіграло Кудрівку (2:1) та Іберію 1999 (2:0).