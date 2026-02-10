Україна

Тарас Михавко поділився враженнями від контрольних матчів проти Кудрівки та Іберії 1999.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував перемоги своєї команди у двох спарингах за один день – проти Кудрівки (2:1) та Іберії 1999 (2:0).

"Звичайно, перемагати приємно. І перший, і другий матч були доволі інтенсивні. Можу сказати щодо гри, у якій брав участь – хороший суперник, команда дуже організована, тож було непросто. Але ми створили багато моментів, могли забивати навіть більше. Тому задоволені грою та результатом.

Звичайно, не все вдавалося, але завжди є, над чим працювати. Ми будемо намагатися вдосконалюватись, аби реалізовувати більше моментів і надійніше грати в обороні. Але загалом гра була вдалою. Всі задоволені, готуємось далі. У нас лишилося ще пʼять днів збору, попереду тренування та ігри.

У першому таймі суперник діяв інтенсивно, ми це помітили. Вони були агресивні, динамічні, всюди встигали, по всьому полі. Я думав, що у другому таймі може бути ще важче, але вийшло навпаки. Ми виявилися краще готовими фізично – забили два голи, створили ще декілька моментів. Не пригадую навіть, чи суперник пробивав по наших воротах.

Але ми працювали заради цього – було багато бігової роботи, інтенсивні тренування. Звичайно, ми ще не готові на всі сто відсотків. Але у нас ще є час, і ми будемо робити все, щоб підготуватися ще краще. Завжди є, над чим працювати, що вдосконалювати", — наводить слова Михавка прес-служба клубу.

На Football.ua доступні для перегляду відеоогляди матчів Динамо – Кудрівка та Динамо – Іберія 1999.