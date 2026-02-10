До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 10 лютого, розпочавшись о 16:00.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
10 лютого 2026, 14:22
Сьогодні, 10 лютого, донецький Шахтар проведе свій четвертий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ та Лізі конференцій.
Суперником для команди Арди Турана буде черкаський ЛНЗ. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Шахтар — ЛНЗ:
За підсумками першої частини сезону УПЛ ЛНЗ та Шахтар лідирують в УПЛ з однаковою кількістю набраних очок.