Італія

Італієць стане повноцінним гравцем "джаллороссі".

Захисник Верони Даніеле Гіларді стане повноцінним гравцем Роми. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" вирішило викупити контракт 23-річного італійця.

Сума трансферу становитиме близько восьми мільйонів євро. Також в угоді буде прописано один мільйон євро у якості бонусів. При цьому 50% цієї суми отримає Фіорентина.

Нагадаємо, Гіларді перебрався до складу "вовків" влітку минулого року на правах оренди. На його рахунку 14 матчів.

Раніше повідомлялося, що дубль Малена приніс Ромі перемогу над Кальярі.