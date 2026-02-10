Італія

Нова угода буде розрахована до літа 2030 року.

Міланський Інтер незабаром підпише новий контракт з захисником Федеріко Дімарко. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони перебувають на заключній стадії переговорів щодо нового контракту, який буде розрахований до літа 2030 року.

Діючий контракт 28-річного італійця з "нерадзуррі" розрахований до літа 2027 року і минулого літа та взимку до футболіста був інтерес з боку клубів АПЛ.

Цього сезону Дімарко провів 31 матч, у яких забив шість голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер готує покращений контракт для Ківу.