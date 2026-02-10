Італія

Керівництво "вовків" відмовилося від 18-20 млн євро.

Півзахисник Роми Нікколо Пізіллі міг змінити клубну прописку під час минулих трансферних вікон. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, влітку минулого року керівництво "вовків" відмовилося від двох пропозицій від клубів АПЛ щодо трансферу 21-річного італійця, за якого пропонували 18-20 млн євро.

Також зазначається, що цієї зими низка італійських команд, у тому числі Дженоа, Парма, Кальярі та Сассуоло, намагалися орендувати гравця, але отримали відмову.

Цього сезону Пізіллі провів 18 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Рома вирішила викупити контракт Гіларді.