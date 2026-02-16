Італія

Італієць хотів би попрацювати з німецьким фахівцем.

Головний тренер збірної Узбекистану Фабіо Каннаваро висловився про колишнього керманича дортмундської Боруссії та Ліверпуля. Його слова наводить Sky.

«Мені хотілося б попрацювати з Юргеном Клоппом. Він – суміш Фабіо Капелло та Марчелло Ліппі. Коли я був футболістом тактичні огляди та відеоаналіз матчів вважалися марною тратою часу.

Весь італійський футбольний прогрес зупинився. Ми не виховуємо талантів, клуби не приділяють уваги молоді, наші хлопці не сповнені ентузіазму. Таланти є, подивіться на Антоніо Вергару – якби не було травм у Наполі, він би не грав», – сказав Фабіо Каннаваро.

Цього сезону Антоніо Вергара відіграв за Наполі 15 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.