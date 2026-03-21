Італієць похвалив лідерів команди.
Аллегрі та Модрич, getty images
21 березня 2026, 14:52
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився про Рафаеля Леана та Луку Модрича. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "россонері".
"Леан та Пулішич провели сезон, затьмарений травмами та іншими проблемами зі здоров'ям. Залишилося два місяці – вирішальних – протягом яких важливо буде показати себе з найкращого боку.
Думаю, Пулішич добре зіграв у Римі проти Лаціо з фізичного погляду, хоча йому і не вистачало технічної точності, яку він відновить.
Рафа Леан забив дев'ять голів і може досягти двозначного числа; він може грати на позиції центрального нападника і робить ривки за спину захисникам, що ми також бачили у матчах із Кремонезе, Інтером та на Олімпіко.
Не забуватимемо і про таких гравців, як Нкунку, Фюлкруг та Хіменес: у нас п'ять дуже хороших нападників, тому всім потрібно залишатися у формі та працювати разом.
З першого дня він демонстрував свої технічні, людські та професійні якості, передаючи їх всім у клубі. Видно, як він грає з неймовірною пристрастю та любов'ю до своєї справи, наповнює команду енергією та позитивом.
Його майбутнє? Це залежить від нього самого – клуб поговорить із ним. Йому належить зіграти на чемпіонаті світу, тому давайте просто дозволимо йому насолодитися цим", – заявив Аллегрі.
Чинна трудова угода Модрича з Міланом розрахована до кінця поточного сезону з можливістю продовження ще на один сезон.