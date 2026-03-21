Італія

Італієць похвалив лідерів команди.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі висловився про Рафаеля Леана та Луку Модрича. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "россонері".

"Леан та Пулішич провели сезон, затьмарений травмами та іншими проблемами зі здоров'ям. Залишилося два місяці – вирішальних – протягом яких важливо буде показати себе з найкращого боку.

Думаю, Пулішич добре зіграв у Римі проти Лаціо з фізичного погляду, хоча йому і не вистачало технічної точності, яку він відновить.

Рафа Леан забив дев'ять голів і може досягти двозначного числа; він може грати на позиції центрального нападника і робить ривки за спину захисникам, що ми також бачили у матчах із Кремонезе, Інтером та на Олімпіко.

Не забуватимемо і про таких гравців, як Нкунку, Фюлкруг та Хіменес: у нас п'ять дуже хороших нападників, тому всім потрібно залишатися у формі та працювати разом.