Футболіст має намір набрати форму на клубній базі у Неаполі.
Ромелу Лукаку, Getty Images
25 березня 2026, 17:53
Нападник Наполі Ромелу Лукаку залишив розташування збірної Бельгії напередодні березневих товариських матчів. Про це повідомляє прес-служба збірної.
32-річний форвард має намір зосередитись на тренуваннях у розташуванні клубу в Неаполі, щоб покращити свою фізичну форму після травми.
Таким чином, Ромелу пропустить поєдинки збірної проти США та Мексики, які відбудуться 28 березня та 1 квітня відповідно.
У нинішньому сезоні Лукаку провів лише сім матчів, в яких забив один гол. Він пропустив першу половину сезону через серйозну м'язову травму.