Італія

Футболіст має намір набрати форму на клубній базі у Неаполі.

Нападник Наполі Ромелу Лукаку залишив розташування збірної Бельгії напередодні березневих товариських матчів. Про це повідомляє прес-служба збірної.

32-річний форвард має намір зосередитись на тренуваннях у розташуванні клубу в Неаполі, щоб покращити свою фізичну форму після травми.

Таким чином, Ромелу пропустить поєдинки збірної проти США та Мексики, які відбудуться 28 березня та 1 квітня відповідно.

У нинішньому сезоні Лукаку провів лише сім матчів, в яких забив один гол. Він пропустив першу половину сезону через серйозну м'язову травму.