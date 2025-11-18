Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завершився останній тур групи J

Бельгія у домашніх стінах не залишила жодних шансів Ліхтенштейну (7:0)

Розгром розпочав Ванакен — півзахисник Брюґґе у дебюті зустрічі відкрив рахунок. Доку до кінця першого тайму встиг оформити дубль, відзначившись на 34-й та 41-й хвилинах.

У другому таймі господарі продовжили гольову феєрію: Мехеле зробив рахунок розгромним, Салемакерс на 55-й хвилині зробив його «хокейним», а дубль Шарля де Кетеларе поставив міцну крапку.

Бельгійці виходять на Мундіаль з першого місця.

Бельгія Ліхтенштейн 7:0

Голи: Ванакен 3 Доку 34, 41 Мехеле 52 Салемакерс 55 Де Кеталаре 57, 59