Італія

Господарі поля не завдали жодного удару у площину воріт неаполітанців.

Наполі здобув непросту виїзну перемогу над Кальярі в матчі 30-го туру італійської Серії А. Єдиний гол у зустрічі забив Скотт Мактоміней уже на 2-й хвилині, що й вирішило долю протистояння — 1:0.

Неаполітанці відкрили рахунок фактично з першої атаки. Після розіграшу кутового м’яч заметушився у штрафному майданчику господарів, і Скотт Мактоміней опинився найспритнішим, проштовхнувши його у сітку з близької відстані.

Надалі гра не відзначалася великою кількістю моментів. Наполі контролював ситуацію, але створював небагато гостроти, тоді як Кальярі взагалі не завдав жодного удару у площину воріт Вані Мілінковича-Савича. Найближчим до голу у складі господарів був Себастьяно Еспозіто, який пробив поруч зі штангою.

У другому таймі команда Антоніо Конте діяла прагматично, утримуючи мінімальну перевагу. Небезпечний момент мав Кевін Де Брюйне, однак Елія Капріле впорався з його ударом з-за меж штрафного майданчика.

У підсумку Наполі втримав переможний рахунок і продовжив свою успішну серію. Це вже четверта перемога поспіль для команди Конте, яка завдяки цьому результату піднялася на друге місце в турнірній таблиці Серії А. Кальярі ж продовжує безвиграшну серію, яка налічує вже сім матчів.

Кальярі — Наполі 0:1

Гол: Мактоміней, 2

Кальярі: Капріле — Педру (Дейола, 73), Міна, Доссена — Палестра, Адопо (Менді, 73), Гаетано, Сулемана, Родрігес (Ратерінк, 84) — Еспозіто (Трепі, 84), Фолоруншо (Киличсой, 65)

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Буонджорно, Олівера (Жезус, 84) — Політано (Ангісса, 77), Гілмор (Спінаццола, 77), Лоботка (Сантос, 55), Гутьєррес — Мактоміней, Де Брюйне — Гойлунн

Попередження: Педру, Доссена — Лоботка, Олівера