08 квітня 2026, 14:48
Бельгійський півзахисник Наполі Кевін де Брюйне зізнався, що вже не відчуває сильної любові до футболу.
"Я більше не люблю футбол так, як раніше. Думаю, це нормально — після 30 років ти втрачаєш інтерес, як і в будь-якій іншій роботі", — наводить слова де Брюйне The Touchline.
Зараз де Брюйне 34 роки. Він виступає за Наполі з минулого літа, перебравшись із Манчестер Сіті. У складі неаполітанців півзахисник з'явився на полі у 15 матчах в усіх турнирах, чотири рази вразив ворота суперників та став автором двох результативних передач. Чинна трудова угода бельгійця з італійським колективом розрахована до середини 2027 року.
Вже 12 квітня Наполі зіграє на виїзді проти Парми, початок зустрічі — о 16:00.