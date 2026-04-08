Італія

Бельгійський півзахисник Наполі відверто розповів про втрату пристрасті до гри, зазначивши, що з віком сприймає футбол радше як звичайну роботу.

Бельгійський півзахисник Наполі Кевін де Брюйне зізнався, що вже не відчуває сильної любові до футболу.

"Я більше не люблю футбол так, як раніше. Думаю, це нормально — після 30 років ти втрачаєш інтерес, як і в будь-якій іншій роботі", — наводить слова де Брюйне The Touchline.

Зараз де Брюйне 34 роки. Він виступає за Наполі з минулого літа, перебравшись із Манчестер Сіті. У складі неаполітанців півзахисник з'явився на полі у 15 матчах в усіх турнирах, чотири рази вразив ворота суперників та став автором двох результативних передач. Чинна трудова угода бельгійця з італійським колективом розрахована до середини 2027 року.

Вже 12 квітня Наполі зіграє на виїзді проти Парми, початок зустрічі — о 16:00.