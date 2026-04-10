Команда Джан П’єро Гасперіні впевнено здобула три очки завдяки яскравій грі нідерландського форварда.

Рома впевнено переграла Пізу у матчі 32-го туру італійської Серії А — 3:0.

Господарі швидко взяли гру під свій контроль і відкрили рахунок уже на 3-й хвилині. Доньєлл Мален отримав м’яч перед штрафним майданчиком, протягнув його вперед і точно пробив під поперечину. Римляни продовжували домінувати, а наприкінці першого тайму подвоїли перевагу — на 43-й хвилині Мален замкнув передачу Девейна Ренша та оформив дубль.

Піза намагалася відповідати контратаками, проте оборона Роми діяла надійно, а воротар Міле Свілар майже не вступав у гру. Натомість господарі після перерви швидко зняли всі питання щодо переможця: на 52-й хвилині Матіас Суле віддав розкішний розрізний пас, яким скористався Мален, оформивши хет-трик.

Надалі Рома контролювала хід зустрічі, проводячи ротацію складу та не дозволяючи супернику створити реальні загрози біля своїх воріт. У підсумку команда Джан П’єро Гасперіні здобула впевнену перемогу та продовжує боротьбу за місця у верхній частині турнірної таблиці Серії А.

Рома — Піза 3:0

Голи: Мален, 3, 43, 52

Рома: Свілар — Гіларді, Ндіка, Ермосо — Челік (Анхеліньйо, 78), Крістанте, Пізіллі, Ренш (Вентуріно, 85) — Суле (Ель-Айнауї, 65), Пеллегріні (Ель-Шаараві, 46) — Мален (Ваз, 78)

Піза: Шемпер — Калабрезі (Коппола, 85), Караччоло, Канестреллі — Туре (Акінсанміро, 54), Гейгольт (Піччініні, 54), Ебішер, Ангорі — Трамоні (Лойола, 74), Леріс — Морео (Дуросінмі, 74)

Попередження: Челік — Туре