Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Елсеїда Хюсая.

У 32-річного албанця закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

Хюсай виступав у складі "орлів" з літа 2021 року — на його рахунку 131 матч, два забиті м'ячі та чотири асисти.

У нинішньому сезоні Елсєїд відіграв лише п'ять матчів, в яких провів на полі 170 хвилин.

За підсумками сезону Лаціо посів дев'яте місце у Серії А.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо близький до призначення в Лаціо.