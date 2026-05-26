Сторони вирішили не продовжувати контракт.
Елсеїд Хюсай, ФК Лаціо
26 травня 2026, 14:45
Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Елсеїда Хюсая.
У 32-річного албанця закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.
Хюсай виступав у складі "орлів" з літа 2021 року — на його рахунку 131 матч, два забиті м'ячі та чотири асисти.
У нинішньому сезоні Елсєїд відіграв лише п'ять матчів, в яких провів на полі 170 хвилин.
За підсумками сезону Лаціо посів дев'яте місце у Серії А.
Раніше повідомлялося, що Гаттузо близький до призначення в Лаціо.