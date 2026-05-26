Після відставки Аллегрі керівництво россонері формує список претендентів на роботу в клубі.

Мілан продовжує пошуки нового головного тренера після звільнення Массіміліано Аллегрі та змін у керівництві клубу через провальний сезон і невихід до Ліги чемпіонів.

Як повідомляє Football Italia, до шортлиста россонері потрапив наставник Астон Вілли Унаї Емері. Іспанський фахівець розглядається як один із варіантів для перебудови команди перед новим сезоном.

Головним претендентом на посаду залишається Андоні Іраола, який нещодавно залишив Борнмут після завершення кампанії в АПЛ. Також у списку кандидатів перебувають колишній тренер Ювентуса Тьяго Мотта та наставник Болоньї Вінченцо Італьяно.

Втім, Італьяно близький до призначення в Наполі, тому його прихід до Мілана виглядає малоймовірним.

Водночас інформація про можливе запрошення екстренера Барселони Хаві Ернандеса наразі не підтвердилася.