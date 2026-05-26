Німецький клуб хоче зберегти португальця та готовий будувати команду навколо нього.

Гамбург розпочав перемовини з Арсеналом щодо викупу півзахисника Фабіу Вієйри, який нині виступає за німецький клуб на правах оренди. Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Керівництво Гамбурга налаштоване зробити все можливе, аби 25-річний португалець залишився в команді на постійній основі. У клубі високо оцінюють вплив хавбека на гру та бачать його одним із ключових футболістів майбутнього проєкту.

За інформацією джерела, представники Гамбурга у приватних розмовах запевнили Вієйру, що планують формувати команду саме навколо нього. Сам футболіст також позитивно ставиться до можливості продовжити кар’єру в Бундеслізі.

У сезоні-2025/26 Вієйра провів 31 матч, забив сім голів і віддав шість результативних передач.

Контракт португальця з Арсеналом чинний до літа 2027 року.