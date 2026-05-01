Італія

Футболіст може стати вільним агентом цього літа.

Півзахисник Сассуоло Неманья Матич може продовжити свої виступи у команді Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу хоче залишити 37-річного серба у своєму складі на наступний сезон, пропонуючи йому новий контракт до літа 2027 року.

Матич виступає за Сассуоло з літа 2025 року. Цього сезону він провів 30 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.

Після 34 турів Сассуоло набрав 46 очок і посідає десяте місце у Серії А.