Італія

Відбувся черговий матч італійської першості.

Фіорентина у матчі 34 туру італійської Серії А на своєму полі поділила очки із Сассуоло. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Якщо коротко пройтися за статистикою, то загалом вийшла рівна гра за володінням м'ячем, а за ударами перевага у "фіалок" — 22 проти 11, а за влучними — 5:1.

Після 34 турів Сассуоло набрав 46 очок і посідає десяте місце в Серії А, а Фіорентина має 37 балів і йде на 15 позиції.

Фіорентина: де Хеа — Додо, Ругані, Раньєрі, Бальбо (Комуццо, 76) — Мандрагора (Фацціні, 67), Фаджолі, Ндур — Гаррісон (Фаббіан, 67), Гудмундссон, Соломон.

Сассуоло: Тураті — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Гарсія — Коне (Фадера, 74), Матич (Вранкс, 88), Торстведт — Вольпато (Ліпані, 65), Пінамонті (Нзола, 74), Лор'єнте (Моро, 88).

Попередження: Раньєрі, Мандрагора — Лор'єнте.