Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Аргентинські зірки отримають час на відновлення згідно з новими рекомендаціями ФІФА.

Ліонель Мессі та Родріго Де Поль не одразу повернуться до складу Інтер Маямі для участі в регулярному сезоні MLS після виснажливого виступу за збірну Аргентини на Чемпіонаті світу. Обидва футболісти віддали всі сили у драматичному фіналі проти збірної Іспанії, який завершився поразкою аргентинців з рахунком 0:1 у додатковий час.

Капітан команди Ліонель Мессі відіграв усі 120 хвилин вирішального поєдинку. Загалом Мессі взяв участь у всіх восьми матчах Аргентини на турнірі, причому в семи з них виходив у стартовому складі. Пауза для гравців зумовлена не лише фізичною втомою, а й новими глобальними протоколами.

Всесвітня організація професійних футболістів ініціювала впровадження 21-денного періоду відпочинку наприкінці кожного сезону для збереження здоров'я гравців. ФІФА підтримала цю ініціативу під час спільної зустрічі у 2025 році.

"Існує консенсус щодо того, що між матчами має бути щонайменше 72 години відпочинку, і що гравці повинні мати період відпочинку/відпустки тривалістю щонайменше 21 день наприкінці кожного сезону", — йдеться в офіційній заяві ФІФА.

Цей період регулюється індивідуально клубами та гравцями. Наразі невідомо, чи використають Мессі та Де Поль усі 21 день, однак джерела ESPN підтверджують, що вони гарантовано пропустять щонайменше два найближчі поєдинки регулярного чемпіонату: проти Чикаго Файр та Монреаля.

Крім того, керівництво Інтер Маямі вже офіційно повідомило лігу, що обидва аргентинці не зможуть зіграти у Матчі всіх зірок MLS проти збірної зірок Liga MX, запланованому на 29 липня, оскільки ця дата припадає на їхній обов'язковий період відновлення.

Попри поразку у фіналі, Ліонель Мессі провів феноменальний турнір. Він відзначився 8 голами та 4 результативними передачами, посівши друге місце у суперечці найкращих бомбардирів турніру (Золоту бутсу здобув француз Кіліан Мбаппе з 10 голами).

Мессі також повторив унікальний рекорд, ставши першим футболістом в історії, який тричі виходив у стартовому складі у фіналах чемпіонатів світу (2014, 2022, 2026). Крім того, його бомбардирський доробок за національну команду досяг вражаючої позначки у 125 голів. Після фіналу капітан аргентинців звернувся до вболівальників з емоційним повідомленням.