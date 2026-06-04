Італія

Якісного гравця можуть підписати вільним агентом.

Бразильський центральний захисник Жуан Жезус завершує контракт з італійським Наполі вже наприкінці цього місяця, тоді як спроби продовжити трирічний період перебування гравця в клубі для "Партенопеї" були невдалими.

І оскільки в свої 34 виконавець має за плечима досвід виступів у Італії за міланський Інтер та Рому, то цей чемпіонат уже виглядає для нього, як завершена історія.

У цьому контексті надзвичайно вчасно надійшла пропозиція від лісабонського Спортінга оформити трансфер вільним агентом уже найближчим часом.

Контракт було запропоновано до 2027 року й на цьому тижні відбудеться вирішальний раунд перемовин поміж сторонами.

За сезон у Жезуса 35 матчів (2377 хвилин).