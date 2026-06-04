Якісного гравця можуть підписати вільним агентом.
Жуан Жезус, Getty Images
04 червня 2026, 08:40
Бразильський центральний захисник Жуан Жезус завершує контракт з італійським Наполі вже наприкінці цього місяця, тоді як спроби продовжити трирічний період перебування гравця в клубі для "Партенопеї" були невдалими.
І оскільки в свої 34 виконавець має за плечима досвід виступів у Італії за міланський Інтер та Рому, то цей чемпіонат уже виглядає для нього, як завершена історія.
У цьому контексті надзвичайно вчасно надійшла пропозиція від лісабонського Спортінга оформити трансфер вільним агентом уже найближчим часом.
Контракт було запропоновано до 2027 року й на цьому тижні відбудеться вирішальний раунд перемовин поміж сторонами.
За сезон у Жезуса 35 матчів (2377 хвилин).