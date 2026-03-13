Італія

Перемовини між клубом та 34-річним гравцем зайшли в глухий кут.

Захисник Наполі Жуан Жезус може залишити склад неаполітанського клубу у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, переговори між керівництвом клубу та 34-річним бразильцем зайшли в глухий кут, через що футболіст може залишити Неаполь у якості вільного агента.

Жезус виступає за Наполі з літа 2021 року. Нинішнього сезону він провів 31 матч, у яких заробив дев'ять попереджень та одну червону картку.

Після 28 турів Наполі набрав 56 очок і посідає третє місце у Серії А. Свій наступний матч "неаполітанці" проведуть проти Лечче — гра запланована на завтра, 14 березня, о 19:00.