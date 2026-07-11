Італія

Манчестер Юнайтед продовжує стежити за французьким хавбеком, а агент аргентинського вінгера вже вирушив до Англії на переговори.

Рома встановила трансферні умови щодо Ману Коне та Матіаса Суле на тлі зростаючого інтересу з боку клубів англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, римляни оцінюють Ману Коне щонайменше у 55 мільйонів євро. Саме французький півзахисник став одним із головних кандидатів Манчестер Юнайтед після того, як англійський клуб фактично відмовився від підписання Едерсона з Аталанти.

Рома не має наміру знижувати свої вимоги, оскільки прагне покращити фінансове становище після штрафних санкцій з боку УЄФА. Тому клуб готовий розглядати лише пропозиції, які відповідатимуть його оцінці футболіста.

Окрім Коне, цього літа Рома може продати й Матіаса Суле. За даними джерела, агент аргентинця вже прибув до Англії для переговорів із Сандерлендом та Фулгемом. За 23-річного вінгера римський клуб хоче отримати близько 35 мільйонів євро, розраховуючи заробити значний прибуток на його трансфері.