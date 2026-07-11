Англія

"Іриски" працюють над посиленням лінії нападу, а серед кандидатів — вінгер Ньюкасла та півзахисник Манчестер Сіті.

Евертон активно шукає варіанти для підсилення атакувальної лінії під час літнього трансферного вікна. За інформацією журналіста Кіта Дауні, мерсисайдський клуб розглядає одразу кількох кандидатів.



Одним із них є 31-річний вінгер Ньюкасла Джейкоб Мерфі, який минулого сезону був важливим гравцем команди Едді Гау. За минулий сезон він зіграв 43 поєдинки, забив 4 голи та віддав 5 гольових передач.



Крім того, Евертон вивчає можливість повернення Джека Гріліша. 30-річний англійський півзахисник уже виступав за "ірисок" на правах оренди, а тепер може знову опинитися в Ліверпулі. У минулому сезоні Джек провів 28 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 6 результативних передач, демонструючи якісну гру в атаці.

До цього Евертон уже оформив трансфер ще одного вінгера — Тайріка Джорджа.