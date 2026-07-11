Евертон активно шукає варіанти для підсилення атакувальної лінії під час літнього трансферного вікна. За інформацією журналіста Кіта Дауні, мерсисайдський клуб розглядає одразу кількох кандидатів.

Одним із них є 31-річний вінгер Ньюкасла Джейкоб Мерфі, який минулого сезону був важливим гравцем команди Едді Гау. За минулий сезон він зіграв 43 поєдинки, забив 4 голи та віддав 5 гольових передач.

Крім того, Евертон вивчає можливість повернення Джека Гріліша. 30-річний англійський півзахисник уже виступав за "ірисок" на правах оренди, а тепер може знову опинитися в Ліверпулі. У минулому сезоні Джек провів 28 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 6 результативних передач, демонструючи якісну гру в атаці.

До цього Евертон уже оформив трансфер ще одного вінгера — Тайріка Джорджа.