Італія

Італійська федерація футболу розглядає легендарного ексхавбека як одну з альтернатив у разі неможливості запросити Хосепа Гвардіолу.

Андреа Пірло може повернутися до роботи на найвищому рівні, очоливши збірну Італії. За інформацією Gazzetta dello Sport, чемпіон світу 2006 року входить до переліку кандидатів на посаду головного тренера національної команди.

Повідомляється, що в Італійській федерації футболу усвідомлюють складність перемовин із Хосепом Гвардіолою, тому паралельно вивчають інші варіанти. Одним із них став Пірло.

Крім легендарного півзахисника, серед претендентів на вакантну посаду також залишаються Антоніо Конте та Роберто Манчіні. Наразі остаточного рішення щодо нового наставника "Скуадри Адзурри" ще не ухвалено.

Після невдачі у відборі на чемпіонат світу-2026 збірну Італії залишив Дженнаро Гаттузо. Наразі обов'язки головного тренера тимчасово виконує наставник молодіжної збірної Італії U-21 Сільвіо Бальдіні.