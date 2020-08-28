Лига наций

Защитник сборной высказался о вызове в команду.

Защитник Динамо Александр Тымчик дал свой комментарий касательно дебютного вызова в сборную Украины.

"Все отлично, очень рад работать под руководством такого тренерского штаба. Учусь. Много нового, много тактики. Воспринимаю все хорошо. В первую очередь хочется закрепиться в составе сборной, чтобы ездить на каждые сборы. А там уже посмотрим".

"Шевченко? Он рассказал мне свое видение тактики. Поводил по полю, рассказал, на какой позиции нужно играть".

"В этом сезоне сыграли всего два поединка. Надеюсь прогрессировать, и с каждой игрой становиться сильнее", — сказал Тымчик пресс-службе УАФ.

Ранее своими эмоциями после дебютного вызова в национальную команду поделился защитник Александр Сирота.