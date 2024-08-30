Чинний переможець Ліги націй та Євро розпочинає новий шлях.
Іспанія, getty images
30 серпня 2024, 16:50
Головний тренер збірної Іспанії оголосив заявку команди на вересневі матчі Ліги націй. Про це повідомляє сторінка "Фурії рохи" в соцмережі Х.
Луїс де ла Фуенте викликав 25 футболістів.
Воротарі: Давід Рая, Алекс Реміро, Роберт Санчес.
Захисники: Пау Торрес, Емерік Лапорт, Дані Вівіан, Робен Ле Норман, Марк Кукурелья, Алехандро Грімальдо, Даніель Карвахаль, Оскар Мінгеса.
Півзахисники: Родрі, Мартін Субіменді, Педрі, Хосе Луїс Вая, Алейш Гарсія, Фабіан Руїс, Дані Ольмо.
Нападники: Ніко Вільямс, Ламін Ямал, Ферран Торрес, Єремі Піно, Мікель Оярсабаль, Айосе Перес, Хоселу.
Нагадаємо, збірна Іспанії зіграє у Лізі націй зі збірними Сербії (5 вересня) та Швейцарії (8 вересня).