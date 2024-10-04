Ліга націй

Список Луїса де ла Фуенте складається з 25 виконавців.

Збірна Іспанії у вересні 2024 року, Getty Images

Збірна Іспанії у вересні 2024 року, Getty Images

Стало відомо, яких гравців до розташування збірної Іспанії на найближчі матчі викликав Луїс де ла Фуенте, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу (RFEF).

Цього місяця іспанці прийматимуть Данію (12 жовтня) та Сербію (15-те) в рамках третього-четвертого турів Ліги націй.

Заявка збірної Іспанії :

Воротарі: Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад), Роберт Санчес (Челсі);

Захисники: Дані Карвахаль (Реал Мадрид), Оскар Мінгеса (Сельта), Дані Вівіан (Атлетік), Емерік Лапорт (Ан-Наср), Пау Торрес (Астон Вілла), Пау Кубарсі (Барселона), Марк Кукурелья (Челсі), Алехандро Грімальдо (Баєр), Педро Порро (Тоттенгем);

Півзахисники: Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Мікель Меріно (Арсенал), Фабіан Руїс (ПСЖ), Педрі (Барселона), Алейш Гарсія (Баєр), Алекс Баена (Вільярреал);

Нападники: Альваро Мората (Мілан), Ламін Ямал, Ферран Торрес (обидва — Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Хоселу (Аль-Гарафа).

Зазначимо, що раніше Іспанія зіграла внічию з Сербією на виїзді (0:0), після чого, теж на виїзді, здолала Швейцарію (1:4).