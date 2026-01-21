Нідерланди. Новина

Англійський клуб відмовився відпускати уругвайського півзахисника в оренду до амстердамського гранда.

Опорний хавбек Манчестер Юнайтед Мануель Угарте мав реальний шанс продовжити кар'єру в чемпіонаті Нідерландів. Як повідомляють журналісти видання The Athletic, у підписанні футболіста був зацікавлений Аякс, який розсилав запит щодо оренди гравця.

Проте "червоні дияволи" вирішили залишити уругвайця у своєму складі. Позиція клубу змінилася після ротації на тренерському містку — нове керівництво не планує розлучатися з виконавцем у поточне трансферне вікно.

У поточному сезоні АПЛ 24-річний півзахисник взяв участь у 16 поєдинках. Поки що гравець не відзначився результативними діями, маючи в активі лише одну жовту картку. Попри інтерес з боку амстердамців, Угарте залишиться на Олд Траффорд щонайменше до завершення сезону.

Раніше Де Дзербі перервав мовчання щодо чуток про Манчестер Юнайтед.