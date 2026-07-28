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Зірковий португалець зіграє самого себе у британській драмі Day 1s, до створення якої також залучені Тьєррі Анрі та режисер Меттью Вон.

Легендарний футболіст Кріштіану Роналду готується випробувати себе в абсолютно новому амплуа. Португалець виступить виконавчим продюсером та актором у драматичному серіалі Day 1s, який розповість про приховані процеси та залаштунки британського футболу.

У центрі історії опиниться вигаданий впливовий футбольний агент Стенлі Далтон. Цю роль виконає Деміен Льюїс, добре відомий глядачам за успішними серіалами Мільярди та Батьківщина. Роналду з'явиться на екрані в ролі самого себе, проте обсяг його екранного часу наразі тримається в секреті.

До проєкту також долучилася легенда лондонського Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі. Компанію на знімальному майданчику їм складуть відомий британський репер Dave та молода акторка Карлотта Банат.

Знімальний процес уже офіційно стартував на стадіоні англійського клубу «Барнет», що розташований у північно-західній частині Лондона. Команда творців та майбутня прем'єра Ініціатором створення серіалу виступив Даррен Дейн — футбольний агент, який представляє інтереси Анрі.

Виробництвом займається студія UR•Marv, яку Кріштіану Роналду заснував спільно з Меттью Воном — знаним режисером фільмів Кінгсман та Пипець. Наразі дата виходу серіалу залишається невідомою. Очікується, що найближчим часом між найбільшими світовими стрімінговими платформами розгорнеться серйозна боротьба за ексклюзивні права на трансляцію Day 1s.