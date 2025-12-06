Португалія

Наставник "орлів" поділився своїми думками після гри зі Спортінгом.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував нічийний результат у матчі чемпіонату Португалії проти Спортінга (1:1).

"Починаючи з 30 хвилини гра змінилася, погоджуюся. Дві частини – це ми надто люб’язні до Спортінга і трохи неприязні до наших. Думаю, ми почали погано, і через те, що ми почали погано, Спортінг відповідно почав добре.

Ми забили автогол… Гол Луїса Суареса – це автогол, який мене сильно дратує, бо, як завжди, ми працювали над побудовою гри, будуємо гру по-різному залежно від суперника та того, як він пресингує. У нашій роботі було правило: жодних трикутників у низькій зоні, жодних трикутників між воротарем і півзахисником. Ми багато разів наголошували на цьому, працювали над іншими способами побудови. Перший же удар від воріт, який ми мали: автогол. Потім, очевидно, є період, коли ми погано грали, втрачали багато м’ячів, команда відчувала тиск результату та поганий старт, і ми ще втрачали кілька м’ячів у низькій зоні.

Потім була хороша реакція на гол, а останні 10–15 хвилин першого тайму вже були як передвісник того, що буде у другому. У другому таймі ми були значно кращі, домінували, не було жодної небезпечної ситуації у нашій штрафній. Якщо не помиляюся, єдиний кутовий ми мали десь на 90 хвилині… Домінували.

Очевидно, що у грі такого рівня, проти такого сильного суперника, як Спортінг, не буде п'ять, шість чи сім відмінних гольових моментів. Але при стандартному положенні, коли Ріос пробивав головою, зазвичай це гол, але вибив Луїс Суарес. Потім удар Річарда Ріоса лівою ногою по діагоналі, здавалося, м’яч летів у ворота, а потім завернув назовні. Є ще один шанс Фредріка Еурснеса, кілька відборів із небезпечними переходами… У другому таймі ми були значно кращі. Франьо Іванович вийшов, щоб трохи розтягнути гру, шукати глибину. Потім залишилося на одного гравеця менше, і в останні шість–сім хвилин, які додав арбітр, гра вже мала інший характер.

У першому таймі, вже наприкінці, ми трохи краще інтерпретували гру. Коли залишалося десять хвилин до кінця першого тайму, я попросив свого аналітика піти в роздягальню і підготувати дві-три картинки, які я вибрав під час першого тайму. Показали гравцям, як потрібно налаштовувати пресинг, і думаю, що вони добре зрозуміли. Коли є такі гравці, як Баррейро чи Ріос, які дуже сильні у пресингу, ми добре контролювали цю зону.

Чи є пояснення, чому такий початок гри? Питання… І я вже їх запитав: чому я встановив як головне правило не робити цього? Чому вони це зробили? Потім нервозність, а все інше – наслідок, бо вони знають, що помилилися. Воротар знає, що помилився, Енцо знає, Антоніу знає… Були ще одна-дві подібні ситуації. Звичайно, відчуваєш реакцію публіки, яка бачить, що щось не так, і є невпевненість. Потім вони заспокоїлися. Гольова нічия повертає все на нуль, і емоційно теж на нуль. У другому таймі гра була з більшою впевненістю. Не було ударів від воріт, бо Спортінг не пробивав по воротах. Не хочу казати на половині суперника, але щонайменше на двох третинах поля, і Трубін м’яча не торкався.

Чи може ця нічия вплинути на команду перед матчем із Наполі? Ні, я не думаю, що вплине. Якщо Спортінг складна команда, Наполі теж дуже складний суперник з тренером, якого я добре знаю, великий стратег, який готує команди. Це буде складний матч для нас, але не бачу, як сьогоднішня гра може вплинути. Якщо й вплине, то лише позитивно. Команда, яка навіть у складних умовах здатна домінувати і виходити з негативного становища до майже перемоги. Тільки позитивні висновки", — наводить слова Моурінью A Bola.

Після 13 турів Бенфіка набрала 29 очок і посідає третє місце у чемпіонаті, відстаючи від Спортінга на три бали. Лідирує Порту, який має 34 очки після 12 зустрічей.