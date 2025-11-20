Португалія

Півзахисник Бенфіки може пропустити гру через травму, отриману у збірній України.

Півзахисник Бенфіки та збірної України Георгій Судаков може не вийти на поле у матчі 1/16 фіналу Кубку Португалії проти Атлетико через м’язову травму, отриману під час зборів національної команди.

За інформацією видання Record, стан гравця не викликає серйозного занепокоєння, однак тренерський штаб клубу розглядає варіант дати Судакову відпочинок, щоб він повністю відновився до поєдинку проти Аякса у Лізі чемпіонів.

У нинішньому сезоні 23-річний хавбек провів 14 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Матч Кубку Португалії Бенфіка – Атлетико відбудеться у п’ятницю, 21 листопада.