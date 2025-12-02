Португалія

Рафаел Геррейру може опинитися в Лісабоні вже цієї зими.

Лісабонська Бенфіка серйозно налаштована підсилити склад у зимове трансферне вікно, і головною ціллю орлів став захисник мюнхенської Баварії Рафаел Геррейру.

За інформацією aBola, ініціатором переходу є головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью. Особливий високо цінує універсальність 31-річного співвітчизника, який здатний закрити як позицію лівого захисника, так і зіграти в центрі поля.

Керівництво клубу вже почало вивчати можливість зимового трансферу. Сам Геррейру ніколи не приховував своєї любові до лісабонського гранда.

"Я великий фанат Бенфіки", — неодноразово зізнавався футболіст в інтерв'ю

Попри те, що нинішній наставник баварців Венсан Компані цінує досвід Геррейру, статус гравця в команді залишається хитким через часті травми та високу конкуренцію.

Контракт Рафаела з німецьким клубом спливає влітку 2026 року що робить його доступною ціллю для Бенфіки вже зараз. Якщо сторони домовляться, Геррейру зможе здійснити свою давню мрію і повернутися на батьківщину, щоб захищати кольори улюбленого клубу.