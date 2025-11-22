Португалія

Велика втрата для Бенфіки за підсумками міжнародної перерви.

Бельгійський нападник Доді Лукебакіо пов’язав своє майбутнє з лісабонською Бенфікою влітку цього року в якості трансферу з андалузької Севільї за 20 млн євро та одразу ж став одним із провідних гравців у клубі.

28-річний виконавець під час листопадової міжнародної перерви долучився до лав національної команди й зіграв у заключному матчі проти Ліхтенштейну (7:0) 19 хвилин у якості ротації.

Однак повернувся із збірної Лукебакіо одразу ж до лазарету клубу з переломом лівої щиколотки та потребував термінової операції.

У підсумку, як повідомила Бенфіка, футболіст пропустить приблизно три місяці відновлення від травми.

У поточному сезоні на рахунку Доді 13 матчів, два голи та чотири асисти.