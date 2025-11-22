Велика втрата для Бенфіки за підсумками міжнародної перерви.
Доді Лукебакіо, Getty Images
22 листопада 2025, 08:21
Бельгійський нападник Доді Лукебакіо пов’язав своє майбутнє з лісабонською Бенфікою влітку цього року в якості трансферу з андалузької Севільї за 20 млн євро та одразу ж став одним із провідних гравців у клубі.
28-річний виконавець під час листопадової міжнародної перерви долучився до лав національної команди й зіграв у заключному матчі проти Ліхтенштейну (7:0) 19 хвилин у якості ротації.
Однак повернувся із збірної Лукебакіо одразу ж до лазарету клубу з переломом лівої щиколотки та потребував термінової операції.
У підсумку, як повідомила Бенфіка, футболіст пропустить приблизно три місяці відновлення від травми.
У поточному сезоні на рахунку Доді 13 матчів, два голи та чотири асисти.