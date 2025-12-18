Інше

Іспанець задоволений перемогою.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після перемоги над Фламенгу (1:1, по пен. 2:1) у фіналі Міжконтинентального кубку. Його слова наводить ESPN.

«Чесно кажучи, це був дуже хороший матч проти Фламенгу. Було дуже складно, але якість та менталітет гравців були на висоті і бачити такий настрій проти дуже сильної команди було справжнім задоволенням.



Ми дуже добре провели перший тайм, добре контролювали гру, змогли пресингувати суперника, але після пенальті гра стала більш виваженою та складною. Я маю привітати Фламенгу не лише із сьогоднішнім матчем, а й із сезоном загалом.

Шість трофеїв – це непогано. Для нас завжди особлива подія – повертатися до Доху. Ми раді щоразу, коли буваємо тут. Ця перемога означає, що ми матимемо ще один значок на формі наступного року. Ми показали той самий менталітет, що й минулого сезону. До канікул залишився один матч Кубка Франції. Після цього наша мета залишиться незмінною: продовжувати перемагати і показувати свій найкращий футбол», – сказав Енріке.