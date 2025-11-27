Португалія

Клуб, який став чемпіоном Португалії у сезоні-2000/01, не може виплачувати зарплати та заявитися у змагання.

Відомий португальський клуб Боавішта незабаром може бути визнаний банкрутом, повідомляє A Bola.

Фінансове становище клубу погіршилося після повідомлень про проблеми ще влітку цього року. Футболісти не отримують зарплати вже кілька місяців, а через скрутне фінансове становище команді не дозволили заявитися навіть у четвертий дивізіон чемпіонату Португалії.

Боавішта виступала в аматорському дивізіоні, але через заборгованість за електроенергію на домашньому стадіоні отримала кілька технічних поразок. Керівництво клубу подало заяву про банкрутство.

Клуб було засновано у 1903 році. У сезоні-2000/01 Боавішта вперше та наразі востаннє стала чемпіоном Португалії. Крім того, клуб п’ять разів вигравав Кубок країни та тричі здобував Суперкубок Португалії.