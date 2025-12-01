Португальський клуб може повернутися до трансферної ідеї щодо гравця Ювентуса вже взимку чи влітку.
Філіп Костич, Getty Images
01 грудня 2025, 12:00
Бенфіка знову на радарах щодо потенційного переходу сербського фулбека Ювентуса Філіпа Костича.
Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, головний тренер "орлів" Жозе Моурінью дуже високо оцінює 33-річного гравця ще з часів їхньої спільної роботи у Фенербахче.
Португальський клуб цікавився Костичем ще влітку, а тепер продовжує стежити за його ситуацією. Контракт захисника з Ювентусом чинний до червня 2026 року, що може вплинути на умови потенційного трансферу.
У поточному сезоні Філіп Костич провів 362 хвилини у 10 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.