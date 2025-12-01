Португалія

Португальський клуб може повернутися до трансферної ідеї щодо гравця Ювентуса вже взимку чи влітку.

Бенфіка знову на радарах щодо потенційного переходу сербського фулбека Ювентуса Філіпа Костича.

Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, головний тренер "орлів" Жозе Моурінью дуже високо оцінює 33-річного гравця ще з часів їхньої спільної роботи у Фенербахче.

Португальський клуб цікавився Костичем ще влітку, а тепер продовжує стежити за його ситуацією. Контракт захисника з Ювентусом чинний до червня 2026 року, що може вплинути на умови потенційного трансферу.

У поточному сезоні Філіп Костич провів 362 хвилини у 10 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.