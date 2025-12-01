Бенфіка знову на радарах щодо потенційного переходу сербського фулбека Ювентуса Філіпа Костича.

Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, головний тренер "орлів" Жозе Моурінью дуже високо оцінює 33-річного гравця ще з часів їхньої спільної роботи у Фенербахче.

Португальський клуб цікавився Костичем ще влітку, а тепер продовжує стежити за його ситуацією. Контракт захисника з Ювентусом чинний до червня 2026 року, що може вплинути на умови потенційного трансферу.

У поточному сезоні Філіп Костич провів 362 хвилини у 10 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.