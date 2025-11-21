Португалія

Українці не гратимуть за Бенфіку проти Атлетіку Португал із перших хвилин.

Атакуючий півзахисник Георгій Судаков та воротар Анатолій Трубін розпочнуть матч 1/16 фіналу Кубка Португалії проти Атлетіку Португал у запасі. Про це повідомила пресслужба Бенфіки.

Судаков нещодавно відновився після дискомфорту у м’язах лівого стегна, через який залишив розташування збірної України.

Раніше португальські медіа зазначали, що його травма не є серйозною, і клуб сподівався на появу 23-річного хавбека у кубковій зустрічі. У разі потреби він також буде готовий до матчу Ліги чемпіонів проти Аякса 25 листопада.

Матч Атлетіку — Бенфіка розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, о 22:30 за київським часом.