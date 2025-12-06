Португалія

Українець забив черговий гол в чемпіонаті Португалії.

Бенфіка та Спортінг розійшлися мировою 1:1 у насиченому подіями лісабонському дербі. Обидві команди підходили до матчу серед головних претендентів на титул, а українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийшли у старті.

Гості відкрили рахунок на 12-й хвилині зусиллями Педру Гонсалвеша. Бенфіка відповіла на 28-й хвилині — Судаков вдало зіграв на добиванні та зрівняв рахунок. Українець мав ще кілька гострих епізодів, але голкіпер Спортінга не дозволив подвоїти його доробок.

У другому таймі господарі створили більше моментів, проте Сілва неодноразово виручав гостей. Наприкінці матчу Бенфіка залишилася в меншості після вилучення Престіанні, але все ж утримала нічию.

Спортінг залишився на другому місці, Бенфіка — на третьому.

Бенфіка – Спортінг – 1:1

Голи: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12