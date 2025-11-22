Лебеденко забив на 85-й хвилині та закріпив перемогу 4:0.
Орест Лебеденко, Getty Images
22 листопада 2025, 22:07
Український оборонець Орест Лебеденко забив свій перший гол у складі Віторії Гімараєш.
Гравець відзначився на 85-й хвилині кубкового матчу проти Мортагуа, встановивши остаточний рахунок — 4:0. Цей м’яч став четвертим у зустрічі та дебютним для Лебеденка в португальському клубі.
Перемога дозволила Віторії Гімараєш впевнено пройти до 1/8 фіналу Кубка Португалії.
З початку сезону Лебеденко вже провів шість поєдинків у футболці португальської команди в усіх турнірах і встиг отримати одну жовту картку.