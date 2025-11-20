Португалія

Тренер Бенфіки спростував заяви Реброва та запевнив у готовності півзахисника до гри.

Головний тренер португальської Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував ситуацію навколо травми півзахисника Георгія Судакова.

Під час кваліфікації ЧС-2026 наставник збірної України Сергій Ребров повідомив про травму Судакова, яку той нібито отримав ще в Португалії. Після повернення футболіста до Бенфіки клуб спростував слова українського фахівця, заявивши, що травма несерйозна і гравець готовий до участі у найближчому матчі. УАФ довелося публічно пояснювати слова Реброва.

"У Федерації футболу України вважають, що Судаков має рецидив. Що ви можете сказати з цього приводу?" – запитали Моурінью.

"У Бенфіці є медичний відділ, якому я повністю довіряю. Якщо ця довіра колись стане частковою, я обов’язково повідомлю про це", – відповів португальський тренер.



"Слова мого колеги Реброва та домисли, які виникають навколо цього, мене не цікавлять. Я щодня працюю з нашим медичним відділом. Перед оголошенням складу команди ми ще раз перевірили всі питання та пояснення. Медичний відділ підтвердив: Судаков не має жодного ризику рецидиву чи м’язової травми. Георгій в обоймі та гратиме".

Бенфіка свій наступний поєдинок проведе у п'ятницю, 21 листопада проти Атлетико. Після цього на команду очікуватиме протистояння з Аяксом у Лізі Чемпіонів (25.11).