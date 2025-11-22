Португалія

Керманич Бенфіки прокоментував кубкову перемогу.

Напередодні лісабонська Бенфіка обіграла клуб Атлетіку Алкантаре в гостьовому матчі 1/16 фіналу Кубка Португалії (2:0)

Обидва голи "орли" забили в заключні хвилини основного часу.

Після завершення гри головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловив незадоволення виступом власної команди.

"У перерві я зробив чотири заміни, але мав би зробити дев’ять. Цих дев’ятьох гравців не було на полі. Лише двоє із стартового складу мали залишитись на другий тайм.

Чи працює моя система? Система працює. Гравці в ній не працюють.

Мені не подобаються гравці, які мене зраджують", — заявив португальський фахівець.

Зазначимо, що українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков у цій грі участі не брали.