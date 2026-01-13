Португалія

Лісабонський клуб готується до змін на воротарській позиції у наступному сезоні.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, ймовірно, завершить свою кар’єру в лісабонському клубі після цього сезону.

Loucos Pelo Befica повідомляє, що агенти колишнього воротаря Манчестер Сіті Едерсона підтвердили його перехід до Бенфіки під час літнього трансферного вікна.

Наразі Трубін є основним голкіпером команди Жозе Моурінью. У поточному сезоні він зіграв 28 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 м’яч і відзначився 15 "сухими" поєдинками.

З моменту свого переходу до Бенфіки український воротар провів 127 матчів, пропустив 122 голи та оформив 53 гри на нуль. Поява Едерсона створює серйозну конкуренцію на позиції воротаря, що може вплинути на майбутнє Трубіна в клубі.

Нагадаємо, Трубін став лідером за кількістю сухих матчів у 2025 році.