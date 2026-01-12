Португалія

Нова угода розрахована до літа 2028 року.

Порту на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Франческо Фаріолі.

Нова угода з 36-річним італійцем розрахована до літа 2028 року.

Також зазначається, що до тренерського штабу "драконів" приєднався Феліпе Санчес, який раніше працював із Фаоріолі у Реал Сосьєдаді.

Фаріолі очолює Порту з літа минулого року. Під його керівництвом команда провела 27 матчів — 23 перемоги, дві нічиї та дві поразки при різниці м'ячів 57:13.

Після 17 турів Порту набрав 49 очок і посідає перше місце в португальській Прімейрі, випереджаючи Спортінг та Бенфіку на сім та десять балів відповідно.