Португалія

Український голкіпер може залишитися в Лісабоні до 2030 року з покращеною зарплатнею.

Лісабонська Бенфіка планує запропонувати українському воротарю Анатолію Трубіну нову угоду до 2030 року з покращеними фінансовими умовами, повідомляє Glorioso1904.

Нинішній контракт 23-річного голкіпера збірної України діє до червня 2028 року. Керівництво "орлів" хоче зберегти свого першого номера на довший термін та зробити його одним із найбільш високооплачуваних футболістів у Португалії.

Сума відступних за Трубіна залишиться на рівні 100 мільйонів євро. Наразі українець заробляє 3,85 млн євро на рік, поступаючись лише вінгеру Спортінга Франсішку Трінкау (3,9 млн).

Нагадаємо, що Трубін виступає за Бенфіку з серпня 2023 року. За цей час він провів 129 матчів, пропустив 123 голи та відзначився 54 "сухими" поєдинками, а також увійшов до десятки найдорожчих воротарів світу.