"Матрацники" хотіли підписати іспанця в останні дні трансферного вікна.
Габрі Вейга, Getty Images
05 лютого 2026, 21:22
Півзахисник Порту Габрі Вейга міг продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного іспанця був зацікавлений мадридський Атлетіко, який хотів підписати футболіста останніми днями зимового трансферного вікна, але отримав відмову від "драконів".
Нагадаємо, Вейга перебрався до Порту з Аль-Ахлі за 15 млн євро влітку минулого року.
Цього сезону Вейга провів 30 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять гольових передач.
