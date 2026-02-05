Португалія

"Матрацники" хотіли підписати іспанця в останні дні трансферного вікна.

Півзахисник Порту Габрі Вейга міг продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного іспанця був зацікавлений мадридський Атлетіко, який хотів підписати футболіста останніми днями зимового трансферного вікна, але отримав відмову від "драконів".

Нагадаємо, Вейга перебрався до Порту з Аль-Ахлі за 15 млн євро влітку минулого року.

Цього сезону Вейга провів 30 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що мадридський Атлетіко націлився на Віталія Миколенка.