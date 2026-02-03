Португалія

Клуб готовий надати гуманітарну допомогу сім’ям, які залишилися без електрики та зазнали збитків від стихії.

Лісабонська Бенфіка виступила з офіційною заявою щодо наслідків шторму Крістін, який накрив Португалію та спричинив масштабні перебої з електропостачанням.

За даними місцевих служб, стихія залишила без світла понад 200 тисяч домогосподарств, а також призвела щонайменше до п’яти людських жертв.

Клуб повідомив, що Фонд Бенфіки готовий оперативно мобілізувати предмети першої необхідності та організувати їх доставку постраждалим у координації з силами безпеки та службами підтримки населення.

Бенфіка також висловила співчуття сім’ям загиблих і наголосила на повній солідарності з тисячами людей, які переживають складний період через наслідки негоди.

