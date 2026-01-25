Португалія

Українські легіонери долучилися до розгромної звитяги над Ештрелою.

Лісабонська Бенфіка здобула впевнену перемогу над Ештрелою в матчі 19-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок на стадіоні орлів завершився розгромом гостей з рахунком 4:0.

Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму: на 42-й хвилині відзначився грецький нападник Вангеліс Павлідіс. Після перерви Бенфіка повністю контролювала гру та довела свою перевагу до розгромної. На 55-й хвилині Павлідіс реалізував пенальті, оформивши дубль, вже за три хвилини забив Сідні Лопеш, а остаточну крапку в матчі на 84-й хвилині поставив Анізіу Кабрал.

Бенфіка – Ештрела 4:0

Голи: Павлідіс, 42, 55, з пенальті, Лопеш, 58, Кабрал, 84

Українські легіонери Бенфіки Анатолій Трубін і Георгій Судаков вийшли у стартовому складі. Голкіпер збірної України провів повний матч і зберіг свої ворота сухими, тоді як півзахисника замінили на 73-й хвилині зустрічі.

Після цієї перемоги Бенфіка набрала 45 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Прімейра-ліги. Ештрела залишається на 13-й позиції. У наступному матчі "орли" зіграють у Лізі чемпіонів проти мадридського Реала.