Португалія

Близько 200 ультрас прорвалися на тренувальний майданчик, змусивши Особливого тримати удар за провальні результати.

Ситуація в Бенфіці досягла точки кипіння. У суботу вранці, перед важливим матчем проти Ештрела Амадора, тренувальна база клубу в Сейшалі перетворилася на арену для розбірок.Близько 200 розгніваних уболівальників прийшли вимагати пояснень від головного тренера Жозе Моурінью, капітана Ніколаса Отаменді та спортивного директора Сімау Сабрози.

Напруга зростала протягом останніх тижнів. Бенфіка відстає від свого головного суперника Порту вже на 10 очок у чемпіонаті, а нещодавній вильот з Кубка Португалії від драконів (0:1) лише підлили масла у вогонь.

Раніше цього місяця, після поразки в півфіналі Кубка ліги від Браги (1:3),Моурінью вдався до радикальних методів, змусивши гравців ночувати на базі, щоб вони подумали над своєю поведінкою. Однак це не заспокоїло фанатів. Спочатку на базу пропустили лише чотирьох представників ультрас, але натовп наполіг на повному доступі. Поліція, аби уникнути ескалації насильства, дозволила фанатам пройти.

Зустріч відбулася прямо на одному з тренувальних полів. Розмова тривала близько години і, за свідченнями очевидців, була вкрай напруженою. Ультрас висловили своє невдоволення траєкторією розвитку клубу та поставили ультиматум: результати мають покращитися негайно.

Попри тиск вулиці, президент клубу Руй Кошта публічно підтримав Моурінью: "Звільнення тренера? Про це не може бути й мови. Він чудовий фахівець і вже довів це. Сезон непростий, але ми будемо битися за наші цілі до останньої секунди", — наголосив Кошта.

Моурінью, який очолив клуб свого дитинства у вересні минулого року, підписавши контракт до 2027 року, опинився у скрутному становищі. Попереду в орлів не лише матчі внутрішньої першості, а й принципове протистояння з його колишньою командою — мадридським Реалом. Тиск на Особливого досяг максимуму.